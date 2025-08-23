Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 11:16

Пьяный вандал выстрелил из ракетницы в окно роддома и устроил пожар

В Петербурге пьяный мужчина выстрелил в окно роддома из ракетницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Всеволожске Ленинградской области пьяный мужчина устроил стрельбу и пожар в здании роддома, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 августа. 29-летний вандал пришел к учреждению в состоянии алкогольного опьянения и произвел выстрел из ракетницы в окно на четвертом этаже.

Снаряд попал в стеклопакет, что привело к возгоранию штор и повреждению стены в одном из кабинетов. В итоге обошлось без пострадавших, необходимость в эвакуации людей не возникла. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время им занимаются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что россиянин ублажал себя, заглядывая в окна роддома в Каменске-Уральском. Личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Инцидент, записанный на видео местными жителями, произошел в ночь на 20 августа.

До этого в Башкирии врач скорой помощи подвергся нападению нетрезвой женщины, которая вызвала медиков для своего сына. Во время осмотра дама вела себя неадекватно, пыталась отобрать чемодан с лекарствами и телефон, а затем ударила медика по лицу.

Ленинградская область
роддомы
вандалы
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины
Названы населенные пункты, которые теперь контролируют ВС России
Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра
Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения
Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео
Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт
Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми
У российской границы появится новый международный порт
«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе
В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России
«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином
Россиянам рассказали, память каких мучеников нужно чтить 23 августа
Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном
Духовный советник Трампа снова собрался на Украину
Мошенники стали прикидываться операторами городской связи
Пожар охватил птицефабрику в Челябинской области
Популярный американский рэпер отказался от концерта в России
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.