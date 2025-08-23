Пьяный вандал выстрелил из ракетницы в окно роддома и устроил пожар В Петербурге пьяный мужчина выстрелил в окно роддома из ракетницы

В Всеволожске Ленинградской области пьяный мужчина устроил стрельбу и пожар в здании роддома, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 августа. 29-летний вандал пришел к учреждению в состоянии алкогольного опьянения и произвел выстрел из ракетницы в окно на четвертом этаже.

Снаряд попал в стеклопакет, что привело к возгоранию штор и повреждению стены в одном из кабинетов. В итоге обошлось без пострадавших, необходимость в эвакуации людей не возникла. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время им занимаются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что россиянин ублажал себя, заглядывая в окна роддома в Каменске-Уральском. Личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Инцидент, записанный на видео местными жителями, произошел в ночь на 20 августа.

До этого в Башкирии врач скорой помощи подвергся нападению нетрезвой женщины, которая вызвала медиков для своего сына. Во время осмотра дама вела себя неадекватно, пыталась отобрать чемодан с лекарствами и телефон, а затем ударила медика по лицу.