В Пулково задержали свыше полусотни рейсов SHOT: в Пулково задерживаются около 60 рейсов из-за ограничений на полеты

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются около 60 рейсов из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, вылет приостановили в том числе для нескольких международных направлений — в Баку, Ереван, Санью, Батуми.

В публикации отмечается, что на вылет из Пулково были задержаны 29 рейсов. Вместе с тем отложили 30 бортов, еще три рейса отменили.

Между тем губернатор региона Александр Дрозденко написал, что силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в Тосненском районе Ленобласти. Обошлось без разрушений и пострадавших. Незадолго до этого он предупредил о снижении скорости мобильного интернета в юго-западных районах.

23 августа в 14:29 по мск Росавиация сообщала, что Пулково перестал принимать и отправлять рейсы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят временный характер и призваны обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

До этого в Пулково произошел технический сбой в управлении багажной системы. Неполадка коснулась около 20 рейсов. Представители аэропорта отметили, что весь утерянный багаж отправят в аэропорты назначения ближайшими рейсами.