Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:02

В Пулково задержали свыше полусотни рейсов

SHOT: в Пулково задерживаются около 60 рейсов из-за ограничений на полеты

Пассажиры в аэропорту Пулково Пассажиры в аэропорту Пулково Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются около 60 рейсов из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, вылет приостановили в том числе для нескольких международных направлений — в Баку, Ереван, Санью, Батуми.

В публикации отмечается, что на вылет из Пулково были задержаны 29 рейсов. Вместе с тем отложили 30 бортов, еще три рейса отменили.

Между тем губернатор региона Александр Дрозденко написал, что силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в Тосненском районе Ленобласти. Обошлось без разрушений и пострадавших. Незадолго до этого он предупредил о снижении скорости мобильного интернета в юго-западных районах.

23 августа в 14:29 по мск Росавиация сообщала, что Пулково перестал принимать и отправлять рейсы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят временный характер и призваны обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

До этого в Пулково произошел технический сбой в управлении багажной системы. Неполадка коснулась около 20 рейсов. Представители аэропорта отметили, что весь утерянный багаж отправят в аэропорты назначения ближайшими рейсами.

Россия
Санкт-Петербург
Пулково
ограничения
рейсы
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.