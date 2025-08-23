Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 00:02

Самолеты перестали летать над одним из регионов России

Росавиация заявила о временных ограничениях в волгоградском аэропорту

Самолет «Уральских авиалиний» Самолет «Уральских авиалиний» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В международном аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены на пока неопределенный срок.

Как уточнил представитель ФАВТ, соответствующие меры приняты для гарантирования безопасного выполнения авиационных операций. Временные ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации и применяются при необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта. Ожидается, что ограничения будут действовать до устранения причин, вызвавших их введение.

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков. Подобные меры регулярно применяются в аэропортах России в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что силами Министерства обороны Российской Федерации была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, пострадавших не было.

Росавиация
Волгоград
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НХЛ представила план Кубка мира в 2028 году
Стало известно, зачем пропавшая на пике Победы альпинистка пошла в поход
Западным компаниям предрекли возвращение на российский рынок
Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось
SHOT: серия взрывов раздалась в трех населенных пунктах на Кубани
«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове
«Пропадают с радаров»: Путин раскрыл военное преимущество России
Приметы на Лаврентия 23 августа: вода предскажет зиму, а птицы — дождь
Регионам могут дать возможность полностью запрещать вейпы
В Словакии увидели признаки сумасшествия у Зеленского
«Мягкая сила»: Путин прокомментировал обучение иностранцев-атомщиков в РФ
«Пускай терпят»: Лукашенко оценил жесткие выпады Трампа в адрес ЕС
Самолеты перестали летать над одним из регионов России
Сбежал из США в РФ, поругался с Пельшем, бросил ТВ: как живет Угольников
Долина поддержала Киркорова после падения на «Новой волне»
Путин высказался о восстановлении пострадавших от ВСУ регионов РФ
Застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку больше не будут спасать
Ребенок пострадал в результате удара ВСУ по ДНР
Как очаровать мужчину: готовим релиш из огурцов — самый вкусный соус
Россия ведет переговоры с США о возможной совместной работе на Аляске
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.