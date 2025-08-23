Самолеты перестали летать над одним из регионов России

Самолеты перестали летать над одним из регионов России Росавиация заявила о временных ограничениях в волгоградском аэропорту

В международном аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены на пока неопределенный срок.

Как уточнил представитель ФАВТ, соответствующие меры приняты для гарантирования безопасного выполнения авиационных операций. Временные ограничения являются стандартной практикой в гражданской авиации и применяются при необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта. Ожидается, что ограничения будут действовать до устранения причин, вызвавших их введение.

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков. Подобные меры регулярно применяются в аэропортах России в соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что силами Министерства обороны Российской Федерации была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, пострадавших не было.