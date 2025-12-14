Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света

Количество домов, оставшихся без электричества в Пензенской области, снизилось до 1508, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. По его словам, без света пока остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные.

Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2852 до 1508, где живут более 3600 человек, — рассказал Мельниченко.

Глава региона уточнил, что точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах. С 13 декабря в области действует режим повышенной готовности, введенный из-за сложных погодных условий, включая сильный ветер.

Ранее несколько районов Дагестана остались без электроснабжения из-за сильного ветра и снегопадов. Речь идет о Хасавюртовском, Ахтынском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Табасаранском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах.

До этого огромная рекламная конструкция рухнула в центре Махачкалы из-за ураганного ветра. Щит, находившийся на крыше местного торгового центра, упал с высоты 20 метров и превратился в груду металла. Без жертв и пострадавших обошлось лишь чудом, поскольку обычно у ТЦ очень людно.