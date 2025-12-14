Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:17

Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света

Более 1,5 тыс. домов в Пензенской области остаются без света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Количество домов, оставшихся без электричества в Пензенской области, снизилось до 1508, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. По его словам, без света пока остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные.

Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2852 до 1508, где живут более 3600 человек, — рассказал Мельниченко.

Глава региона уточнил, что точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах. С 13 декабря в области действует режим повышенной готовности, введенный из-за сложных погодных условий, включая сильный ветер.

Ранее несколько районов Дагестана остались без электроснабжения из-за сильного ветра и снегопадов. Речь идет о Хасавюртовском, Ахтынском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Табасаранском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах.

До этого огромная рекламная конструкция рухнула в центре Махачкалы из-за ураганного ветра. Щит, находившийся на крыше местного торгового центра, упал с высоты 20 метров и превратился в груду металла. Без жертв и пострадавших обошлось лишь чудом, поскольку обычно у ТЦ очень людно.

Пенза
электричество
непогода
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Появились новые детали о крушении самолета под Иваново
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.