Пенсионерка не отдает квартиру даже после признания в «бабушкиной схеме» Baza: пенсионерка из Самары призналась в обмане покупательницы при продаже жилья

Telegram-канал Baza сообщает, что пенсионерка из Самары призналась в сознательном обмане покупателя при продаже своей квартиры. Канал подчеркивает, что она продолжает через суд отстаивать право на жилье, несмотря на признание, для этого она использует так называемую «бабушкину схему».

По данным Baza, покупательница в 2023 году обнаружила заманчивое объявление о продаже однокомнатной квартиры с мебелью за 3,1 млн рублей, она осмотрела жилье на следующий же день, познакомилась с хозяйкой Светланой, которая произвела впечатление добродушного человека, и уже вечером приняла окончательное решение о покупке. Также канал добавляет, что в день совершения сделки покупательница подробно расспросила пенсионерку о причинах продажи и ее дальнейших планах.

Telegram-канал пишет, что Светлана рассказала, как переедет в загородный дом, уверяла, что ее не пугают расстояние и перспектива жить одной, поскольку она не боится трудностей. Baza добавляет, что причиной продажи она назвала желание помочь сыну, который копит на новую машину.

По информации канала, дальше пожилая женщина заявила, что все деньги у нее отобрали мошенники, и она отказывается выезжать из квартиры, утверждая, что покупательница ничего не сможет ей сделать. Baza пишет, что когда начался судебный процесс, Светлана честно призналась в своем обмане, и суд первоначально встал на сторону обманутой покупательницы, однако сейчас пенсионерка пытается обжаловать это решение.

Ранее юрист Иван Соловьев заявлял, что запутанные схемы квартирных мошенников, в которые часто вовлечены юристы, психиатры и сами пожилые продавцы, на практике крайне сложно доказать. По его мнению, действия таких групп изначально выстраиваются так, чтобы формально не попадать под составы уголовных преступлений, что делает привлечение их к уголовной ответственности практически невозможным.