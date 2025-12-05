ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:55

Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности

Юрист Соловьев: квартирных мошенников наказать очень сложно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Преступные группы квартирных мошенников в составе юристов, психиатров, пенсионеров, которые продают квартиры, а потом пытаются вернуть их обратно, нельзя привлечь к уголовной ответственности, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, их действия не выглядят преступными.

Внешне их действия не содержат состава преступления. Пока не будет доказан преступный умысел, наказать их нельзя, — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Волгоградской области продала одну и ту же квартиру двум разным людям по схеме, которая напоминала мошенническую. После продажи квартиры она заявила, что находилась под влиянием мошенников. Мужчина остался без денег и жилья. Позже он узнал, что за девять дней до сделки другой покупатель внес залог за ту же самую квартиру.

Также в Москве родители купили квартиру для дочери. Позже продавщица отказалась съезжать, заявив, что во время сделки не могла адекватно оценивать свои действия из-за органического расстройства личности, вызванного поражением мозга.

Иван Соловьев
мошенники
продажа жилья
обман
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.