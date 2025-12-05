Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности Юрист Соловьев: квартирных мошенников наказать очень сложно

Преступные группы квартирных мошенников в составе юристов, психиатров, пенсионеров, которые продают квартиры, а потом пытаются вернуть их обратно, нельзя привлечь к уголовной ответственности, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, их действия не выглядят преступными.

Внешне их действия не содержат состава преступления. Пока не будет доказан преступный умысел, наказать их нельзя, — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Волгоградской области продала одну и ту же квартиру двум разным людям по схеме, которая напоминала мошенническую. После продажи квартиры она заявила, что находилась под влиянием мошенников. Мужчина остался без денег и жилья. Позже он узнал, что за девять дней до сделки другой покупатель внес залог за ту же самую квартиру.

Также в Москве родители купили квартиру для дочери. Позже продавщица отказалась съезжать, заявив, что во время сделки не могла адекватно оценивать свои действия из-за органического расстройства личности, вызванного поражением мозга.