Пенсионерка устроила «двойной развод» с квартирой в Волжском

В Волгоградской области пенсионерка продала одну и ту же квартиру двум разным покупателям по схеме, напоминающей мошенническую, сообщил Telegram-канал SHOT. Молодой бизнесмен Карен заплатил за жилье 2,2 млн рублей, но остался и без денег, и без жилплощади. Как выяснилось, он стал не первой жертвой пожилой женщины.

70-летняя Валентина из города Волжского Волгоградской области продала предпринимателю квартиру, предварительно поклявшись на камеру в честности сделки. После этого она попросила время на сборы, а затем сообщила о внезапной смерти сестры и аннулировала договор, сославшись на давление мошенников. Позже Карен узнал, что за девять дней до их сделки другой покупатель уже внес за эту же квартиру залог в 100 тыс. рублей.

Мужчина заявил SHOT, что сестры у хозяйки нет, переезжать она никуда не собиралась. Для разрешения ситуации подключилась дочь пенсионерки. Обманутый покупатель подал на пожилую женщину в суд, чтобы вернуть свои деньги.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными. Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников.