Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:29

Племянник Варнавы встретит Новый год под домашним арестом

Суд решил продлить на полгода домашний арест племяннику актрисы Варнавы

Георгий Варнава Георгий Варнава Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Домашний арест для племянника актрисы Екатерины Варнавы, Георгия Варнавы, продлен на полгода Мытищинским судом, передает РИА Новости. Мера пресечения продлена в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев, — сказали в суде.

Варнаве было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Следствие полагает, что еще 5 февраля он позвонил 87-летней пенсионерке. Племянник актрисы представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора он сообщил женщине, что с ее банковского счета был осуществлен денежный перевод в пользу террористической организации, за что она может понести уголовную ответственность. Звонивший сумел убедить пострадавшую в необходимости снять все свои денежные средства и передать их курьеру. В итоге сделку предотвратила полиция.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенничества, в результате которой пострадавшие рискуют стать соучастниками преступления. Злоумышленники публикуют в мессенджерах объявления о несложной удаленной работе. Они предлагают заработок, который заключается в продаже подарочных сертификатов через различные интернет-площадки. Покупатель получает недействительный товар. В этой ситуации всю ответственность фактически несут исполнители схемы.

Екатерина Варнава
аресты
домашний арест
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.