Племянник Варнавы встретит Новый год под домашним арестом

Домашний арест для племянника актрисы Екатерины Варнавы, Георгия Варнавы, продлен на полгода Мытищинским судом, передает РИА Новости. Мера пресечения продлена в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев, — сказали в суде.

Варнаве было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Следствие полагает, что еще 5 февраля он позвонил 87-летней пенсионерке. Племянник актрисы представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора он сообщил женщине, что с ее банковского счета был осуществлен денежный перевод в пользу террористической организации, за что она может понести уголовную ответственность. Звонивший сумел убедить пострадавшую в необходимости снять все свои денежные средства и передать их курьеру. В итоге сделку предотвратила полиция.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенничества, в результате которой пострадавшие рискуют стать соучастниками преступления. Злоумышленники публикуют в мессенджерах объявления о несложной удаленной работе. Они предлагают заработок, который заключается в продаже подарочных сертификатов через различные интернет-площадки. Покупатель получает недействительный товар. В этой ситуации всю ответственность фактически несут исполнители схемы.