02 декабря 2025 в 13:10

Дело о мошенничестве племянника Варнавы передали в суд

Екатерина Варнава Екатерина Варнава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело в отношении племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгия передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает Telegram-канал «112». Он обвиняется в том, что в феврале текущего года обманул 87-летнюю пенсионерку.

По версии следствия, Георгий Варнава действовал по классической схеме телефонных мошенников. Он позвонил пожилой женщине, представился сотрудником полиции и заявил, что средства с ее банковской карты якобы переводятся террористам.

Злоумышленник убедил пенсионерку, что во избежание наказания ей необходимо передать все свои сбережения курьеру от «правоохранительных органов». Доверчивая женщина отправилась в банк, чтобы снять деньги со своего счета.

Однако сотрудник банка заподозрил неладное и вызвал настоящих полицейских. В результате при передаче специально подготовленного муляжа денег Георгий Варнава был задержан.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что, будучи курьером у мошенников, молодой человек успел выполнить восемь заказов и забрать у жертв более 2,8 млн рублей. Как отметили авторы поста, по его словам, он думал, что доставляет обычные посылки. По версии следствия, ему обещали 1,5% от суммы, полученной от жертвы.

