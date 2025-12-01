День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:05

Племянника Варнавы отправили под суд по скандальному делу

Племянника Варнавы будут судить по делу о мошенничестве

Екатерина Варнава Екатерина Варнава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгия будут судить в рамках дела о покушении на мошенничество в составе группы, сообщается в пресс-службе Прокуратуры Московской области. По версии следствия, молодой человек мог работать у злоумышленников курьером.

Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Варнавы. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что Варнаву задержали при передаче муляжа денежной суммы в 350 тыс. рублей. Для дальнейшего рассмотрения дело направлено в Мытищинский городской суд Московской области.

Ранее Mash уточнил, что, будучи курьером у мошенников, молодой человек успел выполнить восемь заказов и забрать у жертв более 2,8 млн рублей. Как отметили авторы поста, по его словам, он думал, что доставляет обычные посылки. По версии следствия, ему обещали 1,5% от суммы, полученной от жертвы.

Екатерина Варнава
родственники
суды
мошенники
