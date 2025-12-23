Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года

Комментатор Денис Казанский в разговоре с NEWS.ru назвал хоккеиста Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также в тройку он включил фигуристку Аделию Петросян и пловца Климента Колесникова.

Первое место — Овечкин. Он побил рекорд и теперь устанавливает новые цифры, которые вообще не укладываются в голове. Интересно, доживем ли мы до того момента, когда их перебьют. Второе — Петросян. Она дважды с отрывом стала чемпионкой страны и завоевала путевку на Олимпиаду. Это производит очень сильное впечатление. Третье — Колесников. Наших пловцов давно не было на чемпионате мира, а он приехал и выиграл два золота, — заявил Казанский.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также она отметила большие достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.