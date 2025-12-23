Новый год-2026
23 декабря 2025 в 09:03

Три российских аэропорта возобновили работу

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса возобновили работу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они вводились глубокой ночью.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Тем временем в Министерстве обороны России рассказали, что минувшей ночью силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. По данным ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. Над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно. По три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Крымом и Курской областью.

Росавиация
самолеты
ограничения
происшествия
