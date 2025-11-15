Пенсионерка с расстройством личности лишила молодежь квартиры

Московская пенсионерка с расстройством личности отказалась съезжать из проданной квартиры, объяснив это тем, что в момент сделки была введена в заблуждение мошенниками, сообщает Telegram-канал Baza. В итоге женщина обратилась в суд, который признал покупателя — молодую пару — недобросовестным.

По информации канала, родители купили квартиру для дочери, взяв кредиты и оформив ипотеку. Сделка прошла без явных нарушений. Пожилая женщина активно общалась с сотрудниками банка, рассказывала о своей работе, семье и планах переехать к сыну. Это подтверждало ее адекватность и вменяемость.

Однако после покупки жилья женщина не освободила жилище. Напротив, она обратилась к экспертизе, которая выявила, что во время сделки пенсионерка не могла адекватно оценивать свои действия из-за органического расстройства личности, вызванного сосудистым заболеванием мозга. Теперь, как пишет канал, семья осталась без квартиры и денег.

Ранее петербургская пенсионерка также отказалась освобождать проданную квартиру. Причиной ее поступка оказались мошенники. Теперь покупательница, оформившая ипотеку, намерена отстаивать свои права на жилье, несмотря на то, что продавец фактически заблокировала доступ к квартире.