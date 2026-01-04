Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:32

МВД рекомендовали оставить в покое пожилых водителей и взяться за пьяных

NaAvtotrasse: пожилых водителей нельзя назвать главной проблемой на дорогах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инициатива МВД с возможным ограничением прав пожилых водителей не решит проблемы безопасности на дорогах, считают опрошенные порталом NaAvtotrasse эксперты. Ведомству рекомендовали сосредоточиться на более острых вопросах: нетрезвом вождении, опасном маневрировании во дворах и общей правовой дисциплине.

До этого ведомство внесло водителей старше 60 лет в группу повышенного риска из-за статистики: за последние годы число аварий с летальными исходами с участием пожилых водителей выросло на треть. Критики стратегии подчеркивают, что акцент на возрасте выглядит неоднозначно. По их мнению, обновленный план слишком расплывчатый, а данные страховых компаний показывают, что наиболее опасной группой остаются водители 18–24 лет, а самый большой объем ДТП совершают люди в возрасте 30–40 лет.

Выделение пенсионеров как главной проблемы безопасности на дорогах эксперты считают слабым аргументом, так как они уже проходят регулярные медицинские осмотры, а тяжесть аварий в этой группе часто обусловлена физиологической хрупкостью организма, а не только ошибками вождения.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиянам может грозить штраф в 500 рублей за неочищенные от снега фары и регистрационные знаки автомобиля. По его словам, если будет доказан умысел, например намеренное сокрытие номеров от камер, то последуют гораздо более серьезные санкции.

пенсионеры
МВД
водители
безопасность
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.