МВД рекомендовали оставить в покое пожилых водителей и взяться за пьяных NaAvtotrasse: пожилых водителей нельзя назвать главной проблемой на дорогах

Инициатива МВД с возможным ограничением прав пожилых водителей не решит проблемы безопасности на дорогах, считают опрошенные порталом NaAvtotrasse эксперты. Ведомству рекомендовали сосредоточиться на более острых вопросах: нетрезвом вождении, опасном маневрировании во дворах и общей правовой дисциплине.

До этого ведомство внесло водителей старше 60 лет в группу повышенного риска из-за статистики: за последние годы число аварий с летальными исходами с участием пожилых водителей выросло на треть. Критики стратегии подчеркивают, что акцент на возрасте выглядит неоднозначно. По их мнению, обновленный план слишком расплывчатый, а данные страховых компаний показывают, что наиболее опасной группой остаются водители 18–24 лет, а самый большой объем ДТП совершают люди в возрасте 30–40 лет.

Выделение пенсионеров как главной проблемы безопасности на дорогах эксперты считают слабым аргументом, так как они уже проходят регулярные медицинские осмотры, а тяжесть аварий в этой группе часто обусловлена физиологической хрупкостью организма, а не только ошибками вождения.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиянам может грозить штраф в 500 рублей за неочищенные от снега фары и регистрационные знаки автомобиля. По его словам, если будет доказан умысел, например намеренное сокрытие номеров от камер, то последуют гораздо более серьезные санкции.