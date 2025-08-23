Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 10:11

В аэропорту Екатеринбурга из-за поломки самолета застряли пассажиры

Табличка «Прохода нет» у таможенного поста в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге Табличка «Прохода нет» у таможенного поста в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын /РИА Новости

В аэропорту Кольцово сломался самолет, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Москву, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По словам пассажиров, лайнер выехал на рулежную дорожку, однако из его правого двигателя начал валить дым или пар. В связи с этим воздушное судно вернули к терминалу, где прямо на месте начались ремонтные работы.

Изначально пассажирам сообщили, что вылет задерживается на 30–40 минут, однако с момента происшествия уже прошло значительно больше. По расписанию самолет должен был взлететь в 8:20.

В начале августа в аэропорту Екатеринбурга задержанный рейс во Вьетнам ожидали 439 пассажиров. Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь в Нячанг вечером 1 августа, однако произошли технические неполадки.

До этого стало известно, что Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Умный чемодан можно провозить в ручной клади в том случае, если от него отсоединен аккумулятор. При этом батарея должна храниться в специальной упаковке.

самолеты
поломки
Екатеринбург
Кольцово
