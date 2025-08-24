Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 23 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах и регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «МегаФон», Yota Т2, МТС и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть, как атака БПЛА повлияла на доступ к Сети в Петербурге и Ленобласти?

Где в России не работает мобильный интернет 24 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 24 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты «МегаФона», Yota, МТС, T2 и «Билайна» жалуются на отсутствие сигнала и падение скорости интернета, из-за этого приложения банков, мессенджеры и маркетплейсы работают медленнее или вовсе не загружаются.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 24 августа поступило от пользователей «МегаФона». 56% жалоб об отсутствии связи приходятся на Санкт-Петербург и Ленобласть, 7% — на Краснодарский край, 5% — на Москву, Ярославскую область и Чечню, 3% — Самарскую область и Хабаровский край.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 24 августа

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что меры связаны с безопасностью граждан, и называл их оправданными.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил Песков.

Что делать, если не работает мобильный интернет

При сбоях рекомендуется проверить настройки мобильной связи: для Android — через раздел «Сеть и интернет» разрешить режим 2G, для iOS — выбрать 2G или 3G в параметрах сим-карты. В случае полной недоступности мобильных сетей специалисты советуют искать точки доступа Wi-Fi. Минцифры и власти регионов ранее анонсировали открытие бесплатных общественных Wi-Fi-точек как раз на случаи отключений мобильных сетей.

Минцифры также согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ к Сети в условиях ограничений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — говорится в заявлении пресс-службы оператора Т2.

