Удар по Курской АЭС, разгружен блок № 3: как ВСУ атакуют Россию 24 августа

Беспилотники ВСУ ночью атаковали Курскую АЭС. Сколько БПЛА запустили против РФ в ночь на 24 августа, какие повреждения получила атомная станция, где были удары по Ленобласти, Сызрани, Брянску?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 24 августа

Более сотни украинских БПЛА атаковали Россию в последние 18 часов.

По данным Минобороны РФ, вечером 23 августа до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских БПЛА. Их сбивали над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями, а также Московским регионом, Чувашией и акваторией Черного моря.

Ночью и утром атаки на Россию продолжились. Пресс-служба МО РФ пишет, что за ночь перехвачены и уничтожены 95 украинских БПЛА. Их уничтожали над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Крымом и Татарстаном.

Что известно об ударе ВСУ по Курской АЭС 24 августа

SHOT пишет, что около 00:30 не менее пяти взрывов слышали жители города Курчатова (Курская область). Под удар попала Курская атомная электростанция.

Пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в 00:26 рядом со станцией сбили украинский БПЛА.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок № 3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет», — объявила пресс-служба.

В работе на Курской АЭС был только третий энергоблок — четвертый блок в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки в режиме работы без генерации.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился. Подчеркнули на станции.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Сызрани 24 августа

Очевидцы сообщили, что ночью над Сызранью (Самарская область) прогремело не менее 15 взрывов. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на промышленное предприятие.

«По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет. На территории Самарской области действует план „Ковер“. Воздушное пространство временно закрыто», — сообщил Федорищев.

Федорищев не уточнил, какое предприятие попало под удар. Блогер Олег Царев пишет, что, предположительно, под удар попал Сызранский НПЗ. В соцсетях появились фото и видео большого столба дыма над городом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленобласть в ночь на 24 августа

Беспилотники ВСУ массово атаковали российский порт Усть-Луга в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что утром количество сбитых БПЛА выросло до 16.

«Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭКа. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет», — объявил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что емкости с топливом не затронуты огнем.

В результате атак БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург план «Ковер» был введен в аэропорту Пулково. Пассажиры не могут улететь уже более 18 часов.

Что известно об атаках на Брянскую и Белгородскую области в ночь на 24 августа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 25 БПЛА уничтожили за ночь над регионом. В Брянске под удар попал многоквартирный дом в Советском районе. Местные паблики показали последствия удара: дрон ударил в верхние этажи дома, повреждено остекление и соседние автомобили.

Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадали два мирных жителя.

Еще один БПЛА атаковал поселок Свень — Транспортная Брянского района, был ранен мальчик 2013 года рождения, пожар удалось потушить.

В Белгородской области сбивали БПЛА над городом Старый Оскол, прогремело не менее семи взрывов. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, пострадали мужчина и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также были удары по Шебекино, Мурому, селам Байцуры и Чайки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

