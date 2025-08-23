Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна

Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна

Следователи московского СК предъявили обвинение блогеру Арсену Маркаряну. Что известно о его деятельности, в чем его подозревают, какое наказание грозит?

Какие обвинения предъявили Маркаряну

В пресс-службе столичного Следкома сообщили, что Арсен Маркарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

«В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В понедельник следствие будет ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы о заключении под стражу.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что против блогера возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По его словам, также готовятся проверки по другим эпизодам, связанным с его публичными высказываниями, и в том случае, если обвинения подтвердятся, то ему грозят статьи УК РФ с наказанием до 12 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Другим поводом <…> стало интервью, в котором он сформировал „стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма“ и высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности <…>. Согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, за это деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — сказал юрист NEWS.ru.

Кто попросил проверить Маркаряна на иностранное финансирование

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предложил Министерству юстиции Российской Федерации провести проверку блогера Арсена Маркаряна на предмет иностранного финансирования. Также парламентарий выразил крайнее недовольство высказываниями Маркаряна о возможных ударах по Красной площади в Москве.

«Лучше, чтобы Минюст России на него. Пусть посмотрит — если заслуживает, пусть получает. Я видел его высказывания о бомбардировке Красной площади, жуть какая-то. Минюст должен проверить. Если он получал иностранное финансирование, пусть отвечает», — считает Милонов.

Что известно о деятельности Маркаряна и его противоречивых высказываниях

Маркарян начал свою деятельность в интернете с контента о здоровом образе жизни. Его первые ролики и публикации были посвящены веганству и сыроедению. Однако позже тематика его контента кардинально изменилась.

Он начал проводить курсы по биохакингу и «мужскому саморазвитию». Основной источник его дохода — платная подписка на закрытый Telegram-канал.

Блогер обрел настоящую популярность в 2023–2024 годах благодаря своим эпатажным интервью, провокационным заявлениям и так называемому «шок-контенту». Его яркая подача и спорные темы быстро привлекли поклонников, но также вызвали шквал критики со стороны тех, кто не разделял его точку зрения.

В центре внимания находились взгляды Маркаряна на представительниц прекрасного пола. Он открыто выражал свою неприязнь к женщинам. По словам блогера, они «уступают мужчинам физически и интеллектуально», но при этом превосходят их «в умении манипулировать и предавать».

Также, как пишет StarHit, в Сети всплыл один из старых роликов Маркаряна, где он говорит: «Я спал с девчонками 12 и 13 лет, сам будучи 18–19-летним». Интернет-пользователи требуют следственный комитет обратить внимание на это заявление и ужесточить наказание блогеру.

Блогер постепенно начал активно выражать свою позицию по политическим вопросам, подвергая критике действия российских властей. Следствие утверждает, что в некоторых интервью он высказывал призывы к террористическим действиям на территории страны.

