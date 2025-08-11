Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

В сентябре 2025 года пенсии повысят для ряда граждан. О ком идет речь, на сколько вырастут выплаты?

Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года пенсии повысятся для граждан, которые прекратили трудовую деятельность в августе, а также для инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, для указанных категорий пенсионеров выплаты будут увеличены с учетом наступления юридически значимых обстоятельств в августе. Так, тем, кто отметил 80-летие в августе, с сентября начнут выплачивать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году ее базовый размер составляет 8907 рублей 70 копеек, а после повышения сумма достигнет 17 815 рублей 40 копеек.

В том случае если за пенсионером установлен уход, к выплате добавят 1314 рублей ежемесячно. Для получателей государственной пенсии размер надбавки составит 1377 рублей, при условии оформления официального ухода. Все доплаты назначаются с месяца, следующего за тем, когда возникло право на них.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, перерасчет пенсий произведут для граждан, которым в августе присвоили первую группу инвалидности. С сентября им будут перечислять двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма выплаты увеличится на 2969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи. Начисления осуществляются автоматически на основании официальных данных медико-социальной экспертизы.

Говырин также уточнил, что пенсионеры, прекратившие работу в августе, с сентября начнут получать пенсию с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется автоматически — дополнительных заявлений подавать не требуется. Все изменения проводятся в рамках действующего законодательства и касаются только тех случаев, когда основание для перерасчета возникло в августе.

О повышении других соцвыплат с сентября 2025 года на данный момент не сообщалось.

Кому повысили пенсии в августе 2025 года

Российские пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, с 1 августа получают повышенную пенсию. Об этом сообщал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Гаврилов также уточнял, что размер базовой фиксированной части на текущий год составляет 8907 рублей. При достижении пенсионером возраста 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей. Автоматически в силу вступила и надбавка за уход в размере 1314 рублей, но только в случае если за пенсионером официально оформлен присмотр.

Первая группа инвалидности автоматически предполагает надбавку минимум на 8900 рублей, а если у пенсионера есть иждивенцы, то сумма будет выше. За них доплата составила 2969 рублей на каждого нетрудоспособного.

Читайте также:

Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев

«СашаТаня», работа с Киркоровым, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова

Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская