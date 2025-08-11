Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу

Депутат Немкин: аферисты используют символику государственных органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманывают пожилых людей с помощью яркой рекламы в интернете и социальных сетях с обещанием «новых выплат», «премий от государства» или «индексации пенсии», рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Как заявил он в беседе с RT, аферисты используют символику государственных органов и якобы официальные документы.

Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти «идентификацию» через онлайн-банк, — заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

