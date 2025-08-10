Россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов

Мошенники стали чаще размещать в общественных местах поддельные QR-коды, предупредили в пресс-службе МВД России. По словам специалистов ведомства, отсканировав такой код, пользователь автоматически переводит деньги на счет злоумышленников, передает ТАСС.

Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника, — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали россиянам проверять источник QR-кода перед тем, как сканировать его. Кроме того, важно смотреть, куда ведет ссылка. В МВД напомнили, что многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Кроме того, рекомендуется не вводить банковские и личные данные без необходимости. Также россиянам не стоит скачивать приложения по QR-кодам.

Ранее эксперт Ламия Мамедова рассказала, что большое число переводов за короткий промежуток времени может вызвать подозрение у банка и привести к временной приостановке трансакций. Она пояснила, что банки блокируют операции в целях защиты от мошенников и противодействия незаконному обороту средств.