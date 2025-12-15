Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам «Коммерсант»: Сбер и Т-Банк начали разрабатывать переводы по QR-коду

Сбербанк и Т-Банк хотят вывести на рынок новый сервис — перевод между гражданами по QR-коду, сообщает «Коммерсант». Получатель средств будет генерировать на смартфоне в приложении своего банка QR-код с уже «зашитой» информацией о сумме перевода и счете, на который надо выслать деньги.

Помимо кода получатель денег может сгенерировать ссылку и послать ее отправителю любым способом — по почте, СМС, либо же в мессенджере. Предполагается, что технология упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами, особенно в ситуациях, когда нужно собрать средства с клиентов разных банков. Похожая система распространена в Китае.

Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге, система внесет все самостоятельно, это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю,— объяснили в Т-Банке.

Ранее сообщалось, что Центробанк ведет активный диалог с коммерческими банками относительно дальнейшей работы карт Visa и Mastercard с продленным сроком. Хотя международные платежные системы продолжают технологически поддерживать уже выпущенные карты, продукт фактически не развивается и функционирует на условиях прошлого периода.