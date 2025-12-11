Центробанк обсуждает отключение Visa и Mastercard

Центробанк ведет активный диалог с коммерческими банками относительно дальнейшей работы карт Visa и Mastercard с продленным сроком, рассказала «Коммерсанту» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, хотя международные платежные системы продолжают технологически поддерживать ранее выпущенные карты, продукт фактически не развивается и функционирует на условиях прошлого периода.

Эта тема продолжает обсуждаться, но я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены и к консенсусу мы придем, — добавила Бакина.

При этом Бакина подчеркнула, что основная миссия ЦБ — не допустить сокращения платежных инструментов, доступных россиянам. После ухода Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году банки продлили сроки действия уже выпущенных карт, однако в этом году в Банке России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями мошенничества со старыми карточками.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.