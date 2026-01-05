Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал

Хрустящие огурцы в сочетании с пикантной творожной начинкой дарят чувство сытости, не оставляя тяжести. Блюдо готовится за считаные минуты и не требует термической обработки, сохраняя все витамины.

Возьмите один крупный огурец с твердой серединой. Острым ножом или овощечисткой нарежьте его вдоль на длинные тонкие пластины. Для начинки смешайте 100 граммов обезжиренного творога с двумя столовыми ложками натурального греческого йогурта. Добавьте мелко рубленный укроп, немного измельченного чеснока и щепотку соли. Тщательно все перемешайте до однородной консистенции. На каждую огуречную пластину равномерно распределите творожную массу и аккуратно сверните в рулетик. Для удобства можно закрепить их шпажками. Готовые рулетики посыпьте свежемолотым черным перцем и немедленно подавайте. Такой перекус содержит минимум калорий, но богат белком и клетчаткой.

