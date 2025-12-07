ТИЭФ'25
Салат с крабовыми палочками, который подходит для похудения: в этом рецепте ни капли майонеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат с крабовыми палочками можно приготовить в легком варианте. В этом рецепте нет ни капли майонеза, и он подходит даже для похудения. В нем всего около 90 ккал на 100 г!

Вкус этого салата — невероятно свежий и сбалансированный: нежные крабовые палочки и яйца сочетаются с пикантной морковью по-корейски и сладковатой кукурузой, а йогуртовая заправка придает легкую кислинку.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 100 г моркови по-корейски, 100 г консервированной кукурузы, пучок зеленого салата, 150 г греческого йогурта, соль, перец. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или разомните вилкой. Яйца нарежьте кубиками. Листья салата порвите руками. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости и морковь по-корейски. Заправьте греческим йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.

Это блюдо идеально подходит для ужина, перекуса или даже праздничного стола, когда хочется чего-то вкусного, но легкого!

