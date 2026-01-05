Дух Рождества: простое и красивое печенье «Коровки» — старинный рецепт

Этот рецепт основан на древней традиции, где тесто символизирует достаток, а фигурки животных — благополучие. Минимум ингредиентов, максимум тепла и семейного уюта.

Для теста вам понадобится пшеничная мука, молоко и соль — это все ингредиенты. Возьмите примерно 300 граммов муки и 150–180 миллилитров молока, и половину чайной ложки соли. В большой миске смешайте муку с солью, затем постепенно вливайте молоко, замешивая плотное, бездрожжевое тесто. Тесто должно быть упругим и не липнуть к рукам.

Когда тесто готово, вся семья садится за столом и приступает к лепке коровок (или других домашних животных). Лепка этих фигурок — это обрядовая часть праздника, которая объединяет всех вечером в Сочельник. Фигурки должны быть плотными и устойчивыми, чтобы сохранить форму.

После того, как все фигурки готовы, их вынесут во двор на мороз на всю ночь (в современных условиях можно использовать морозильную камеру или холодный балкон). Мороз сделает тесто очень плотным, что поможет ему сохранить форму при выпекании и придаст особый хрустящий вкус.

На Рождественское утро «коровки» отправляются в печь. Выпекайте их в разогретой до 180 °C духовке в течение 15–25 минут, до легкой золотистой корочки. В память о празднике несколько мастерски сделанных фигурок сохранят на весь год как оберег и символ благополучия.

Совет: для придания особого блеска и румянца, перед тем как отправить фигурки в печь, смажьте их желтком, взбитым с ложкой молока.

