10 августа 2025 в 05:16

Экономист назвал причины для блокировки переводов банком

Экономист Мамедова: банки могут заблокировать подозрительные переводы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большое число переводов за короткий промежуток времени может вызвать подозрение у банка и привести к временной приостановке транзакций, рассказала в беседе с агентством ПРАЙМ эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Она пояснила, что банки блокируют операции в целях защиты от мошенников и противодействия незаконному обороту средств.

По словам Мамедовой, риск повышается при нескольких условиях: несколько десятков переводов в сутки, крупная сумма перевода, перевод только что поступивших на карту средств. Кроме этого обоснования для блокировки может быть большое количество разных получателей.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, вступившие в силу в 2025 году, затронут миллионы россиян. По его словам, теперь для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%.

Также парламентарий рассказал, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако, как отметил Чаплин, существуют способы снизить налоговую нагрузку. В этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

