Раскрыты нюансы налогообложения при продаже унаследованных автомобилей

Продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

Многие граждане не знают, что автомобиль, перешедший по наследству, при продаже может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако здесь есть важные нюансы, которые позволяют законно минимизировать налоговую нагрузку. При вступлении в наследство налог не взимается независимо от степени родства с наследодателем. Но при последующей продаже унаследованного авто важно учитывать срок владения — если он превышает три года, декларировать доход и платить НДФЛ не требуется, — пояснил Чаплин.

Кроме того, он отметил, что наследники могут воспользоваться налоговыми вычетами. Также, по его словам, с 2025 года в РФ действует прогрессивная шкала НДФЛ. Депутат подчеркнул, что для доходов от продажи имущества, превышающих 2,4 млн рублей, установлена ставка 15%.

Россияне при продаже полученного в наследство автомобля могут использовать либо стандартный вычет в 250 тысяч рублей, либо фактические расходы наследодателя на покупку авто, если такие документы сохранились. Это право предусмотрено законодательством для защиты интересов налогоплательщиков. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Для доходов от продажи имущества, превышающих 2,4 млн рублей, установлена ставка 15%. Однако важно помнить, что налог рассчитывается не от всей суммы продажи, а от разницы между доходом и примененными вычетами, — резюмировал Чаплин.

Ранее адвокат Елена Кудерко заявила, что по закону наследники отвечают за долги наследодателя, но из этого правила есть исключения. По ее словам, в первую очередь это касается застрахованных долгов, например кредитов. Она отметила, что в случае наступления страхового случая долг гасит страховая компания.