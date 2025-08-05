Россиянам объяснили, как изменилось налогообложение доходов по вкладам Депутат Чаплин: для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%

Изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, вступившие в силу в этом году, затронут миллионы россиян, рассказал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. По его словам, которые приводит ТАСС, теперь для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%.

Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Для доходов свыше лимита применяется ставка 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — 15%, — объяснил Чаплин.

Он уточнил, что реформа призвана добиться справедливого распределения налоговой нагрузки. Кроме того, ее целью является поддержка граждан с умеренными доходами.

Важно, что не облагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%, — подчеркнул Чаплин.

Ранее депутат рассказал, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако, как отметил Чаплин, существуют способы снизить налоговую нагрузку. В этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.