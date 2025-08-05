Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 09:51

Россиянам объяснили, как изменилось налогообложение доходов по вкладам

Депутат Чаплин: для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, вступившие в силу в этом году, затронут миллионы россиян, рассказал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. По его словам, которые приводит ТАСС, теперь для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%.

Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Для доходов свыше лимита применяется ставка 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — 15%, — объяснил Чаплин.

Он уточнил, что реформа призвана добиться справедливого распределения налоговой нагрузки. Кроме того, ее целью является поддержка граждан с умеренными доходами.

Важно, что не облагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%, — подчеркнул Чаплин.

Ранее депутат рассказал, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако, как отметил Чаплин, существуют способы снизить налоговую нагрузку. В этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

Госдума
депутаты
Никита Чаплин
налоги
вклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.