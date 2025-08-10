Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 19:47

Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев

Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о патриотизме и спецоперации?

Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина.

Актер снимался в картинах «Мой младший брат», «Путешествие в апрель», «Большая перемена», «Повесть о человеческом сердце», «Семь часов до гибели», «Батальоны просят огня», «Убить дракона», «Золото», «Северное сияние», «Женитьба», «Кино про Алексеева» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Збруева

Первой супругой Александра Збруева была заслуженная артистка России Валентина Малявина.

В 1967 году Збруев женился второй раз — на народной артистке СССР Людмиле Савельевой. В браке родилась дочь Наталья. Во время отношений с Савельевой у Збруева был роман с коллегой по «Ленкому» Еленой Шаниной, которая родила от него дочь Татьяну.

Роман отца плохо сказался на его старшей дочке Наталье. По информации СМИ, однажды она получила травму головы, после которой у нее начались психические расстройства. По другим данным, проблемы у нее начались именно после того, как Збруев завел вторую семью. Однако сам артист утверждал, что здоровье наследницы ухудшилось из-за несчастной любви.

Что Збруев говорил о патриотизме и спецоперации

Около 20 лет назад в интервью Александр Збруев заявил, что не понимает значение слова «патриот».

«Я не понимаю слова „патриот“. Я не знаю, что значит „быть патриотом“. Само понятие „патриотизм“ ложное. Люди иногда просто прикрываются этим словом. Патриот чего? Я люблю своих родных, близких. Тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят», — делился он с MK.RU.

Александр Збруев

Однако недавно Збруев оправдался за высказывания о нелюбви к России и заверил, что «очень любит Москву».

«Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю», — прокомментировал он NEWS.ru.

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Вишневый сад», «Ва-Банк», «Одна и один», «Tout Paye, или Все оплачено» и «Женитьба».

Ближайшие кинопремьеры с его участием не запланированы.

