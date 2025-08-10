Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Универ». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Самбурская

Настасья Самбурская (настоящее имя — Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в Приозерске. Была отчислена из Школы-студии МХАТ после первого курса обучения народным артистом РФ Константином Райкиным. По ее словам, режиссер считал ее талантливой, но не «его артисткой». Позднее она окончила ГИТИС.

Самбурская дебютировала в кино в 2008 году в лентах «Обручальное кольцо» и «Скажи_Лео». Наибольшую популярность ей принесла роль Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага». Также она снималась в картинах «Женщины против мужчин», «Беспринципные», «Патриот», «Всем ветрам назло», «Галя, у нас отмена», «Теща» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

Помимо съемок в кино Самбурская развивает карьеру певицы. В 2019 году она получила премию «Шансон года» в номинации «Открытие года», сотрудничала с заслуженным артистом РФ Виктором Дробышем. Наиболее известны ее песни: «Плохие мальчики», «Алеша-ша», «Безответная».

Что известно о личной жизни Самбурской

Настасья Самбурская в 2017 году вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, спустя год пара развелась. По словам актрисы, они «разошлись на седьмой день брака», у них были конфликты, во время одного из которых супруг ударил ее.

Летом 2024 года Самбурская сообщила, что состоит в отношениях. Певица рассказала, что познакомилась с возлюбленным в самолете. В апреле этого года она призналась, что им пришлось расстаться из-за ее нежелания рожать.

«Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится. И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», — рассказала она.

Что известно о конфликте Самбурской и Дробыша

Настасья Самбурская в 2020 году подала в суд на Виктора Дробыша. Она осталась недовольна результатом сотрудничества, потребовала разорвать контракт с его продюсерской компанией и признать за ней права на ее имя и песни. Дробыш подал к ней встречный иск на 13 млн рублей.

Виктор Дробыш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста», — утверждала она.

В июне 2022 года Московский городской суд вынес решение, согласно которому с Самбурской взыскали 2,7 млн рублей.

«Я Дробыша не боюсь, но он очень завистливый и мелочный человек, который захочет отомстить мне за правду. Поэтому если что-то со мной случится, то вы знаете, кого винить», — говорила она.

Чем сейчас занимается Самбурская

Настасья Самбурская продолжает творческую деятельность. Она выступает с концертами в Москве, снимается в кино, а также играет в спектакле «Охота на мужчин», который общественная организация «Сорок сороков» призвала проверить и запретить показ интимных сцен.

«Эта сцена представляет собой изображение прелюдии к интимной связи. Главная актриса одета очень откровенно. Наличие этой сцены не приводит к развитию нравственно-духовных ценностей, которые у нас утверждены указом президента», — заявил NEWS.ru директор центра Георгий Солдатов.

Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2025 году с артисткой состоялись премьеры лент «Нейробатя», «Казачок-2» и «Отдохнуть по-людски». Также она снимается в картинах «Большой человек», «Копы», «Либидо» и «Сбитые летчики».

В августе Самбурская также анонсировала свое возвращение к роли Кристины Соколовской. Актриса присоединилась к съемкам сериала «Универ. 15 лет спустя», выход которого запланирован на 2026 год.

