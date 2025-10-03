«Не ходите туда»: Самбурскую поставили в неловкую ситуацию на шоу Малахова Самбурская пожаловалась, что ее поставили в неловкую ситуацию на шоу Малахова

Известная актриса и певица Настасья Самбурская оказалась в центре скандала, связанного с участием в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Артистка на своих страницах в социальных сетях заявила, что пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии после съемок.

Инцидент произошел во время записи выпуска, куда актриса была приглашена для исполнения песни. По словам Самбурской, вместо ожидаемого продвижения творчества создатели передачи поставили ее в крайне неловкое положение.

Детали произошедшего женщина пока не раскрывает. Однако для описания ситуация она использовала нецензурную лексику.

Я выдохну, соберусь с мыслями и расскажу, что именно произошло. Но, уважаемые артисты, настоятельно прошу вас не ходить на эту передачу. Вместо того чтобы подчеркнуть ваше творчество, вас могут поставить в очень неловкое положение, — эмоционально высказалась Самбурская.

Ранее стало известно, что Малахов является самым дорогим ведущим в стране. Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что лидерами по уровню гонораров также являются Дмитрий Киселев и Дмитрий Борисов. Все они зарабатывают от 5 млн рублей за одно мероприятие.