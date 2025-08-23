«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках Настасья Самбурская показала себя в белье и чулках

Актриса из сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в белье и чулках. В подписи к снимку она попросила девушек «потесниться на дубайской бирже» и пошутила, что уже выезжает туда.

После этого меня бросил парень…Hy все, девчонки, потеснитесь на дубайской бирже, я скоро выезжаю, сейчас проекты досниму и к вам. Шейхи, трепещите. Кто там сейчас, расскажите, что почем? — написала артистка.

Ранее возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо модель Виттория Черетти опубликовала фото, на которых она предстала в мини-юбке и белой майке. Она снялась во время отдыха на яхте.

Кроме того, продемонстрировала своим фанатам фигуру в бикини и голливудская актриса Кейт Хадсон, опубликовавшая фото в соцсетях. Она находилась со своей семьей на отдыхе в Риме. Менее чем за сутки пост набрал 92 тысячи лайков. На снимке актриса позирует у бассейна.

Между тем певица Анна Седокова показала фигуру в бикини на фото в соцсетях. Поклонники сравнили ее с блогером Ким Кардашьян и восхитились внешними данными артистки.