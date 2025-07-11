Звезда Голливуда поразила подписчиков фигурой в купальнике Актриса Кейт Хадсон показала подписчикам фигуру в бикини на отдыхе в Риме

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала поклонникам фигуру в бикини на фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам звезды кино, она отдыхает с семьей в Риме. Публикация собрала 92 тысячи лайков менее чем за сутки.

На фото Хадсон лежит рядом с бассейном в закрытом помещении. Звезда надела крошечный купальник яркого цвета и устроилась на спине, позируя перед камерой. Подписчики из Италии оставили многочисленные комментарии с приглашениями посетить их регионы.

Знаменитость воспитывает троих детей. Первенец Райдер появился в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Пара развелась после семи лет брака в 2007-м. Хадсон также растит 13-летнего Бингема от лидера группы Muse Мэттью Беллами, с которым она расторгла помолвку в 2014 году. С декабря 2016-го актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой. Пара воспитывает общую дочь Рани Роуз.

Ранее певица Анна Седокова показала фигуру в бикини на фото в соцсетях. Поклонники сравнили ее с блогером Ким Кардашьян и восхитились внешними данными артистки.