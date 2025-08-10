Что известно о последних днях жизни и причине смерти режиссера Бутусова

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Что об этом известно, в чем причина, когда и где его похоронят?

О смерти Юрия Бутусова в соцсетях сообщила актриса Варвара Шмыкова.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», — написала она.

Новость о кончине режиссера также подтвердил актер и режиссер Александр Молочников.

«Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссер. Без него бы ничего не было сделано», — отметил он.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок озвучил предварительную причину смерти Бутусова. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.

«Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — сказал Крок NEWS.ru.

О том, когда и где пройдут прощание и похороны Бутусова, на данный момент не сообщалось.

Чем был известен Бутусов

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1991 году он окончил ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), курс Геннадия Тростянецкого.

В разные годы Бутусов работал в ведущих театрах России, включая Александринский театр, МХТ имени Чехова и Театр Наций. Среди его наиболее заметных постановок — «Ричард III» по Шекспиру, «Чайка» по Чехову, «Макбет. Кино» и «Добрый человек из Сезуана».

Юрий Бутусов с наградой в номинации «Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол» за спектакли «Добрый человек из Сезуана» театра им. А. С. Пушкина и «Макбет». Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Юрий Бутусов, 2022 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Юрий Бутусов на фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова», 2021 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Юрий Бутусов и его супруга Мария Бутусова, 2021 год Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Павел Ворожцов, Елизавета Янковская, Юрий Бутусов, Надежда Калеганова в спектакле «Человек-Рыба» в постановке Юрия Бутусова, 2019 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Юрий Бутусов, Игорь Костолевский и Ингеборга Дапкунайте, 2018 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Юрий Бутусов и Римас Туминас, 2018 год Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru Юрий Бутусов на репетиции спектакля «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, 2017 год Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Юрий Бутусов, актриса Людмила Максакова и режиссер Сергей Женовач (слева направо) на церемонии вручения ХХ Премии Станиславского в отеле «Балчуг-Кемпински», 2015 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Юрий Бутусов, 2015 год Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru Юрий Бутусов в сцене из спектакля «Чайка» в своей постановке по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон», 2011 год Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС Юрий Николаевич Бутусов в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета, 2002 год Фото: Юрий Белинский/ТАСС Юрий Бутусов, 1999 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером, а затем художественным руководителем Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В сентябре 2018 года его пригласили стать главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова.

В последние годы Бутусов жил в Европе. После начала спецоперации он покинул пост главного режиссера театра им. Вахтангова и уехал во Францию. В 2023 году постановщик работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Старого театра.

Режиссер был удостоен многочисленных театральных наград, включая премии «Золотая маска» и «Чайка».

