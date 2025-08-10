Что известно о последних днях жизни и причине смерти режиссера Бутусова

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Что об этом известно, в чем причина, когда и где его похоронят?
Что известно о последних днях жизни и смерти Бутусова
О смерти Юрия Бутусова в соцсетях сообщила актриса Варвара Шмыкова.
«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», — написала она.
Новость о кончине режиссера также подтвердил актер и режиссер Александр Молочников.
«Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссер. Без него бы ничего не было сделано», — отметил он.
Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок озвучил предварительную причину смерти Бутусова. По его словам, он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.
«Вроде бы он был в Болгарии с семьей, купался и утонул. Все, больше я ничего не знаю», — сказал Крок NEWS.ru.
О том, когда и где пройдут прощание и похороны Бутусова, на данный момент не сообщалось.
Чем был известен Бутусов
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1991 году он окончил ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), курс Геннадия Тростянецкого.
В разные годы Бутусов работал в ведущих театрах России, включая Александринский театр, МХТ имени Чехова и Театр Наций. Среди его наиболее заметных постановок — «Ричард III» по Шекспиру, «Чайка» по Чехову, «Макбет. Кино» и «Добрый человек из Сезуана».
С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером, а затем художественным руководителем Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. В сентябре 2018 года его пригласили стать главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова.
В последние годы Бутусов жил в Европе. После начала спецоперации он покинул пост главного режиссера театра им. Вахтангова и уехал во Францию. В 2023 году постановщик работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Старого театра.
Режиссер был удостоен многочисленных театральных наград, включая премии «Золотая маска» и «Чайка».
