«Слово пацана», работа в Риге, мнение об СВО: как живет Антон Васильев

Актер Антон Васильев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

Чем известен Васильев

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

С 2006 по 2007 год он служил в Рижском русском театре им. М. Чехова, где его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. Однако в театре Васильев отработал только один сезон.

«Не было никакого распределения, а просто нужна было „молодая кровь“ для местного театра в Риге. Мне повезло. Пригласили меня. Конечно, я согласился! От таких предложений не отказываются. Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — объяснял артист.

В 2010 году Васильев переехал в Москву. В начале карьеры он получал только эпизодические роли, поэтому ему приходилось подрабатывать таксистом.

Васильев снимался в лентах «Лучшее лето нашей жизни», «Мамочки», «Невский», «Ученик», «Отель Элеон», «Не вместе», «Звоните ДиКаприо!», «Большая игра», «Хрустальный», «Мастер», «В раю нет мест», «Одним днем», «Тополиный пух», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подслушано в Рыбинске» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Антон Васильев в сериале «Слово пацана» Фото: Wink

Что известно о личной жизни Васильева

Антон Васильев женат на Алле Прокопович, выпускнице университета экономики и финансов, которая старше него на 11 лет. Она работает в издательском бизнесе.

У супругов есть две дочери — Полина и Ульяна.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, то есть всегда знаю, где они, с кем они и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — делился актер.

Чем сейчас занимается Васильев, высказывался ли об СВО

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Варшавская мелодия», «Хозяйка гостиницы» и «Морозко».

В 2025 году артист снялся в лентах «Свидетели» и «Соловей против Муромца». В скором времени также должны выйти картины «Геля», «Сводишь с ума», «Джайв», «Приговор», «Большая фарма», «Невский 8», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Грабитель».

Свое мнение о спецоперации Васильев не высказывал.

