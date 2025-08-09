Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско

Telegram-канал SHOT подтвердил, что Иван Краско умер в больнице сегодня утром.

«У народного артиста РФ была обнаружена опухоль в районе желудка, врачи диагностировали онкологию. 31 июля ему резко стало хуже. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии. На днях актера перевели из реанимации в обычную палату, с ним круглосуточно находилась сиделка. В последние дни Иван Иванович отказывался от еды», — говорится в публикации.

При этом директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил NEWS.ru, что причины его смерти на данный момент неизвестны.

«Да, да, это правда. Сам только узнал буквально, пока ничего не знаю», — рассказал он.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале выразил соболезнования по поводу смерти Краско. По его словам, для миллионов он был любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов, а для него он был другом.

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет. Скорблю. Светлая память, друг мой», — написал Ржаненков.

О дате и месте прощания и похорон Краско пока не сообщалось.

Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Чем был известен Краско

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953 году он окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист». Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.

В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме. С 1965 года играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

За свою карьеру артист снялся более чем в 150 фильмах, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Убойная сила» и «Тарас Бульба». Также он озвучивал персонажей в мультфильмах «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Гора самоцветов», читал закадровый текст в картине «Брестская крепость».

Краско был награжден орденом Почета. Кроме того, он — обладатель высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и лауреат «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

