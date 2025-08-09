Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:24

Директор Краско вышел на связь после сообщений о смерти актера

Директор Краско Смородинов подтвердил смерть актера на 95-м году жизни

Иван Краско Иван Краско Фото: Вышинский Денис/ITAR-TASS

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни, подтвердил NEWS.ru директор актера Вячеслав Смородинов. По его словам, причины смерти пока неизвестны

Да, да, это правда. Сам только узнал буквально, пока ничего не знаю, — рассказал Смородинов.

Ранее о смерти Краско сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 3 августа стало известно о госпитализации артиста в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

1 августа Вячеслав Смородинов сообщал, что Краско попал в реанимацию. По его словам, до этого они с друзьями артиста пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могли находиться с актером круглосуточно.

В начале мая Краско заявлял, что у него все в порядке со здоровьем. По словам артиста, он прошел плановое обследование, а его анализы были «как у космонавта». Артист также упоминал, что дети от бывшей супруги Натальи Вяль его во всем поддерживали. В их браке родились сыновья — Иван и Федор.

Иван Краско
актеры
артисты
культура
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
