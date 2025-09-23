Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино

Дача народного артиста России Ивана Краско достанется его дочери Юлии, сообщил NEWS.ru сын актера Федор. По словам собеседника, отец распорядился этим наследством еще при жизни. Это были родные для Краско места, добавил Федор.

Родственники считают, что дача в Грузино представляет большую семейную ценность, потому что там прошло детство Андрея, Юлии и наше с Ваней. <…> В последние 60 лет это родные для папы места. Именно там история Ивана Ивановича. Эта дача принадлежит его дочери Юлии, нашей старшей сестре, которая живет в Польше. Иван Иванович еще при жизни распорядился этим наследством, — сказал Федор.

По словам сына Краско, пока неясно, кому достанется участок отца в Вартемягах. Как добавил Федор, если у них с братом Иваном будут права на это имущество, они построят там баню и домик.

Поклонник из меценатов предлагал поставить там небольшой дом, о котором папа мечтал. Начали работу на участке, но папа после того, как ему исполнилось 90, стал болеть, и стройку заморозили. Мы с Иваном, конечно, постараемся поставить там баньку и домик. В память о папе обустроим там все, как он хотел. Завещание огласят через полгода. Если у нас будут права на этот дом, то хорошо, а бороться за наследство и ссориться с родственниками мы не будем, — отметил Федор.

Ранее сын Краско рассказал, что отец отказывался от еды и воды в последние дни жизни. По словам собеседника, актер понимал, что умирает и не хотел прислушиваться к детям. Как добавил Федор, артист перестал обсуждать с ним новости, так как хотел лишь отдыхать.