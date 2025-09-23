«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:39

«Остается только помирать»: сын Краско о последних днях отца

Сын Ивана Краско Федор рассказал, что отец был готов к смерти

Федор Краско Федор Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России Иван Краско отказывался от еды и воды в последние дни жизни, сообщил NEWS.ru его сын Федор. По словам собеседника, его отец понимал, что умирает и не хотел прислушиваться к детям.

В последние несколько дней он уже говорил, что отказывается от еды. Мы с братом пытались его уговорить: «Папа, надо есть, что же остается?!» «Остается только помирать», — отвечал спокойно папа. Мы убеждали его, что не надо так говорить. Но он уже никого не слушал и отказался от воды, — сказал Федор.

По словам сына Краско, отец хотел лишь отдыхать и перестал заниматься любимыми делами. Как добавил Федор, артист перестал обсуждать с ним новости.

Он уже просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти, — объяснил Федор.

Ранее бывшая жена Краско Наталья Вяль говорила, что артист просил безалкогольного пива. По ее словам, на актера сильно повлияло ухудшение состояния здоровья. Бывшая супруга артиста добавила, что его смерть была ожидаемой.

Иван Краско
дети
смерти
актеры
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
