13 августа 2025 в 16:10

«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера

Экс-жена Краско Вяль: в последние дни Краско просил безалкогольное пиво

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Незадолго до смерти актер Иван Краско отказывался от еды и просил безалкогольного пива, заявила NEWS.ru его бывшая жена Наталья Вяль. По ее словам, на него сильно повлияло ухудшение состояния здоровья. Бывшая супруга артиста добавила, что его смерть была ожидаемой.

Это все было сложно. Он столько времени отказывался от еды, пил по глотку. Что-то он там хотел безалкогольного пива, то есть он больше ничего не хотел. Это, конечно, было ожидаемо, — сказала Вяль.

Ранее Вяль рассказала, что Краско был ироничным человеком, который даже в трагические моменты умел находить темы для смеха. В пример она привела ситуацию с похоронами Андрея Краско — актера и сына Ивана Краско, который ушел из жизни в 2006 году.

По словам Вяль, в случае смерти близкого человека нужно помнить его таким, каким он был при жизни. Она отметила, что это касается и ее бывшего супруга, поскольку он прожил «очень долгую бодрую жизнь».

Кроме того, экс-жена Краско сообщила, что актер в последние дни жизни не всегда понимал, кто находится рядом с ним и с кем он говорит. Она выразила сомнение, что артист узнал ее при их последнем разговоре.

