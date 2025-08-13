Бывшая жена Краско рассказала об их последнем разговоре

Актер Иван Краско в последние дни жизни не всегда понимал, кто находится рядом с ним и с кем он говорит, рассказала его третья жена Наталья Вяль. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она даже сомневается, что артист узнал ее при их последнем разговоре.

Последний разговор, я даже не знаю, узнал ли он меня. Я заходила домой к детям, и не очень даже поняла, он понял, что это я пришла, или нет. Так что, знаете, это несколько лет назад, когда он был в абсолютном седле, когда он был бодр и весел. Потому что то, что происходит потом с человеком, это уже сложно расценить как его поведение, потому что это уже измененное сознание и память, — сказала Вяль.

По ее словам, Краско не всегда понимал, с кем он разговаривал по телефону. Иногда ему казалось, что рядом находятся люди, которых на самом деле там нет.

Говорит, я здесь с Дашей. А Даша в отпуске. А он здесь созванивался с Федей. Мама моя там. А ему кажется, что он с Дашей. Ну, то есть он не всегда был в адеквате, — отметила Вяль.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер 9 августа на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.