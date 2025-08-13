Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:45

Бывшая жена Краско рассказала об их последнем разговоре

Экс-жена Краско Вяль усомнилась, что актер узнал ее при их последнем разговоре

Наталья Вяль Наталья Вяль Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Иван Краско в последние дни жизни не всегда понимал, кто находится рядом с ним и с кем он говорит, рассказала его третья жена Наталья Вяль. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она даже сомневается, что артист узнал ее при их последнем разговоре.

Последний разговор, я даже не знаю, узнал ли он меня. Я заходила домой к детям, и не очень даже поняла, он понял, что это я пришла, или нет. Так что, знаете, это несколько лет назад, когда он был в абсолютном седле, когда он был бодр и весел. Потому что то, что происходит потом с человеком, это уже сложно расценить как его поведение, потому что это уже измененное сознание и память, — сказала Вяль.

По ее словам, Краско не всегда понимал, с кем он разговаривал по телефону. Иногда ему казалось, что рядом находятся люди, которых на самом деле там нет.

Говорит, я здесь с Дашей. А Даша в отпуске. А он здесь созванивался с Федей. Мама моя там. А ему кажется, что он с Дашей. Ну, то есть он не всегда был в адеквате, — отметила Вяль.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер 9 августа на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.
Иван Краско
жены
похороны
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию музыкальная группа решила начать бизнес в РФ
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.