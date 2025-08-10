Скончался режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет, сообщила актриса Варвара Шмыкова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) со ссылкой на художника Александра Шишкина-Хокусай. Причины смерти культурного деятеля неизвестны.

Невозможно поверить. <...> Покойтесь с миром, любимый Юрий Николаевич, — написала артистка.

Бутусов родился в Гатчине Ленобласти в 1961 году. Он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Дипломная работа — постановка «В ожидании Годо» — принесла ему признание и престижные премии, включая «Золотую маску».

Режиссер возглавлял Театр имени Ленсовета в Петербурге, а затем — Театр имени Вахтангова в Москве. Среди его заметных работ — «Чайка», «Макбет. Кино.», «Король Лир», «Отелло». Помимо постановок, Бутусов преподавал в ГИТИСе.

Ранее стало известно о смерти советского и казахстанского режиссера-документалиста Анатолия Мищенко. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За годы жизни выпустил более 80 кинокартин, вошедших в золотой фонд отечественного киноискусства. Он известен благодаря фильмам «Большой Капчагай» и «Добро пожаловать в Алма-Ату!»