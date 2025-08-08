Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:45

Выдающийся советский режиссер ушел из жизни

Советский режиссер-документалист Мищенко умер на 82-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдающийся советский и казахстанский режиссер-документалист Анатолий Мищенко ушел из жизни в возрасте 81 года, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации республики. О причинах смерти не сообщалось.

Министерство культуры и информации РК выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича. Пусть светлая память о нем будет вечной, — подчеркнули в ведомстве.

За годы жизни режиссер выпустил более 80 кинокартин, вошедших в золотой фонд отечественного киноискусства. Он известен благодаря фильмам «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!», «Неравнодушная природа», «Вечерний город» и многим другим. Отмечается, что Мищенко носил звание кинорежиссера высшей категории союзного значения.

Ранее на Украине умер советский аниматор Александр Мухин. Ему был 81 год. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее популярных работ мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол», «Алиса в Стране чудес» и мультсериал «Доктор Айболит». С 1976-го Мухин работал в качестве оператора и аниматора на студии «Киевнаучфильм».

