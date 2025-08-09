Дикая влажность и парилка до +35? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Осень в Москву в этом году может прийти раньше срока, сообщил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Что известно о прогнозе погоды в российской столице на сентябрь, ждать ли дикой влажности и парилки до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По словам Александра Сергеева, затяжное похолодание в Москву придет уже во второй половине августа.

«Холодать начнет в последнюю неделю августа. Начиная со второй декады мы все чаще и чаще будем ощущать на себе дыхание осени, которая, согласно имеющимся прогнозам, на этот раз может прийти раньше срока», — уточнил он.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в прошлом году в российской столице сентябрь был достаточно теплым, однако, по его словам, это не значит, что в нынешнем сезоне ситуация повторится.

«Прошлый сентябрь действительно был супертеплым. И до этого были теплые сентябри. Но это не означает, что все, теперь лето плавно переходит в осень и отвоевывает себе еще один месяц. Ничего подобного. Может быть и резкая смена сезонов. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям», — говорил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным данным метеосервисов, сентябрь 2025 года в Москве начнется с теплой погоды, но завершится резким похолоданием. Средняя температура месяца составит +15–18 градусов днем и +7–10 градусов ночью, что на 1–3 градуса выше многолетней нормы.

В первой декаде, с 1 по 10 сентября, ожидается максимальное теплая погода. Днем до +22–24 градусов, ночью — от +9 до +14 градусов. Осадки будут редкими.

Во второй декаде, с 11 по 20 сентября, температура снизится. Днем – от +14 до +17 градусов и до +6–9 градусов ночью. Учащаются дожди и ветра. 11 и 12 сентября прогнозируются затяжные осадки, влажность повысится до 80–82%, ветер усилится до 5–7 м/с.

К третьей декаде, с 21 по 30 сентября, похолодает до +11–15 градусов днем и +2–7 градусов ночью, а 29 и 30 сентября возможны первые заморозки.

Таким образом, в российской столице в сентябре дикой влажности и парилки до +35 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

По предварительным данным синоптиков, сентябрь в Санкт-Петербурге начнется с относительно теплой погоды, характерной для бабьего лета. Так, в первую декаду, с 1 по 10 сентября, дневная температура составит +17–20 градусов, ночная будет опускаться до +11–14 градусов.

К середине месяца постепенно похолодает: днем до +15–18 градусов, ночью до +9–12 градусов. Завершится месяц заметным снижением температуры до +12–14 градусов днем и до +7–9 градусов ночью, а 29 и 30 сентября столбики термометров покажут минимум +12 градусов днем и +7–9 градусов ночью.

