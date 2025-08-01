Синоптик пообещал в этом году приход осени раньше срока

Синоптик пообещал в этом году приход осени раньше срока Синоптик Сергеев пообещал в этом году ранний приход осени

В течение текущего августа стоит ожидать сразу несколько волн похолодания, рассказала в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, в этом году ожидается ранняя осень.

Холодать начнет в последнюю неделю августа. Начиная со второй декады, мы все чаще и чаще будем ощущать на себе дыхание осени, которая, согласно имеющимся прогнозам, на этот раз может прийти раньше срока, — пояснил собеседник NEWS.ru.

При этом, по его словам, начало последнего летнего месяца окажется довольно комфортным для жителей европейской части России. Но приятная погода продержится недолго.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Южном федеральном округе, Черноземье и на Северном Кавказе в августе выпадет осадков меньше нормы. По словам синоптика, избыток дождей ожидается в Ленинградской и Калининградской областях.

Дефицит осадков в августе также прогнозируется на северо-востоке европейской России (на севере Архангельской области и Коми, в Ненецком автономном округе), а также на Чукотке. Избыток осадков прогнозируется на северо-западе европейской части страны и на севере Красноярского края. На остальной территории страны осадки будут близки к норме, уточнил Вильфанд.