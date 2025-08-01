Вильфанд предупредил о дефиците осадков в августе Вильфанд: август будет засушливым в Черноземье и на Северном Кавказе

В Южном федеральном округе, Черноземье и на Северном Кавказе в августе выпадет осадков меньше нормы, сообщил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, избыток дождей ожидается в Ленинградской и Калининградской областях.

Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского, — объяснил Вильфанд.

Дефицит осадков в августе также прогнозируется на северо-востоке Европейской России (на севере Архангельской области и Коми, в Ненецком автономном округе), а также на Чукотке. Избыток осадков прогнозируется на северо-западе европейской части страны и на севере Красноярского края. На остальной территории страны осадки будут близки к норме, уточнил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 31 градуса. Аномально жаркая погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе. В Адыгее и Крыму будет до 40 градусов тепла. В Калмыкии температура может подняться до 42 градусов. Также жара придет на Северный Кавказ и Дальний Восток.