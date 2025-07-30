Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

В Москве в сентябре может произойти резкая смена сезонов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в начале осени, ждать ли смертоносных ливней и холода до +12 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По словам Романа Вильфанда, то, что в прошлом году в Москве сентябрь был достаточно теплым, не значит, что в нынешнем сезоне ситуация повторится.

«Прошлый сентябрь действительно был супертеплым. И до этого были теплые сентябри. Но это не означает, что все, теперь лето плавно переходит в осень и отвоевывает себе еще один месяц. Ничего подобного. Может быть и резкая смена сезонов. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям», — отметил он в разговоре с «Российской газетой».

По предварительным данным метеосервисов, сентябрь в российской столице начнется с аномально теплой погоды, характерной для конца лета. В первой декаде с 1 по 10 сентября дневная температура составит +18–22 градуса, ночная — +11–14 градусов. Ожидается малооблачная погода с редкими кратковременными дождями, влажность — 60–65%, ветер южный, 3–5 м/с.

С 11 по 20 сентября последует резкое похолодание. Днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, ночью — от +8 до +11 градусов. Усилятся осадки (до 4 мм/день), особенно 14, 15 и 19 сентября, облачность составит 80%.

Завершающая декада будет прохладной и дождливой. Днем — от +12 до +15 градусов, ночью — от +6 до +9 градусов. Вероятны первые заморозки в области 27–29 сентября. Давление снизится до 740–745 мм ртутного столба, ветер усилится до 7 м/с.

Таким образом, в сентябре в Москве ожидаются холода до +12 градусов, но смертоносных ливней не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

В Санкт-Петербурге первые 10 дней сентября порадуют относительным теплом: днем — от +17 до +20 градусов. Ночью — от +10 до +13 градусов. Осадки минимальны, ветер западный, 4–6 м/с, давление 750–755 мм ртутного столба.

В период с 11 по 20 сентября в Северной столице усилится влияние атлантических циклонов. Температура днем будет варьироваться от +14 до +16 градусов. Ночью — от +7 до +10 градусов. Умеренные дожди пройдут в 70% дней, влажность повысится до 85%, возможны туманы в утренние часы.

Финальная декада первого осеннего месяца принесет похолодание. Днем не выше +12–14 градусов, ночью +5–8 градусов. Ожидаются затяжные дожди, особенно с 25 по 28 сентября, ветер северо-западный, 5–8 м/с.

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