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30 июля 2025 в 12:54

Погода в Москве в четверг, 31 июля: ждать ли аномальной жары и ливней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 31 июля, в дневное время ожидается сильная жара, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 31 июля

В столичном регионе завтра, 31 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

«31 июля — переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +16 до +18 градусов (в центре города — от +19 до +21 градуса), по области — от +13 до +18 градусов. Днем температура в Москве — от +29 до +31 градуса (сильная жара), по области — от +26 до +31 градуса. Ветер восточный 3–8 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

По информации метеорологических центров, утром 31 июля в Москве температура составит около +22 градусов, а к полудню прогреется до +28–30 градусов. Облачность будет меняться в течение дня. Утром ожидается переменная облачность, которая к полудню сменится малооблачной погодой, а к вечеру небо вновь частично покроется облаками. Осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров опустятся до +19–21 градуса, что близко к климатической норме. Ветер восточный, слабый 2–3 м/с, порывов до 5 м/с не ожидается. Атмосферное давление стабильное — 746–747 мм ртутного столба, влажность воздуха — 44%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 31 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля в Северной столице воздух прогреется до +31 градуса.

«31 июля — переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — от +21 до +23 градусов. Днем — от +29 до +31 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 31 июля в регионе ожидаются грозы и кратковременные дожди.

«Сегодня в городе ждем температуру воздуха между +32 и +33 градусами, так что все возможно, вроде все условия для такой высокой температуры есть. Завтра тоже очень жарко, но немного ниже должна быть температура, так как кратковременные дожди уже ждем», — подчеркнул метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным метеосервисов, в Северной столице день начнется с малооблачной погоды и температуры +22 градуса. К 12:00 воздух прогреется до +30 градусов, а к 15:00 возможно кратковременное похолодание до +27 градусов. Во второй половине дня прогнозируются дождевые осадки. С 18:00 до 21:00 вероятен слабый дождь, местами с грозой, особенно в западных районах города. К ночи осадки прекратятся, температура снизится до +21 градуса. Ветер юго-восточный, умеренный 3–4 м/с, давление — 757–758 мм ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 65–70% к вечеру.

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