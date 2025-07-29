На Россию надвигается аномальная жара

Аномальная жара до начала августа продержится в Крыму, Мурманской и Ленинградской областях, а также в ряде других регионов, сообщает Гидрометцентр России. По его данным, знойная погода ожидается 30 и 31 июля.

Согласно прогнозам синоптиков, Крым столкнется с аномальной жарой 30 июля. В Адыгее и на Ставрополье столбики термометров достигнут +40 °C. В Мурманской области 30–31 июля прогнозируется до +33 °C, в Туве — до +35 °C. На юге Ростовской области ожидается +41 °C, в Калмыкии — +42 °C, а в Кабардино-Балкарии и степях Северной Осетии — до +38 °C.

30–31 июля экстремальная жара накроет Ленинградскую и Архангельскую области. В Москве воздух прогреется до +31 °C, в Сочи — до +38 °C. Рекордные температуры также прогнозируются в Алтайском крае и Новосибирской области.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщала, что жара без осадков сохранится в Москве до конца рабочей недели. Существенные изменения в погоде ожидаются с начала августа: прогнозируются дожди и небольшое снижение температуры, в первую очередь в Подмосковье.